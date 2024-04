Pena detentiva fino a tre anni per le persone che si sottopongono o eseguono interventi chirurgici per la transizione di genere

Pesanti pene detentive a persone omosessuali e transgender. Sono i contenuti di una legge approvata in sordina dal Parlamento iracheno nel fine settimana, contro cui le associazioni per i diritti umani stanno iniziano ad alzare la voce. La legge, approvata sabato con scarso preavviso come emendamento alla legge anti-prostituzione esistente nel Paese, impone una condanna da 10 a 15 anni per le relazioni omosessuali e una pena detentiva da uno a tre anni per le persone che si sottopongono o eseguono interventi chirurgici per la transizione di genere e per la “pratica intenzionale dell’effeminatezza”.

