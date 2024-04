Oltre 30 feriti, più di 140 edifici danneggiati

Un violento tornado ha colpito la città di Guangzhou, città portuale che si estende a nord-ovest di Hong Kong, in Cina, causando almeno 5 morti e oltre 30 feriti. La China Meteorological Administration ha fatto sapere che il tornado ha colpito intorno alle 15 di sabato 27 aprile nel distretto Baiyun della metropoli. I video pubblicati online mostrano il cielo oscurato da nuvole temporalesche e detriti che volteggiano nell’aria. L’agenzia di stampa della Repubblica Popolare Cinese Xinhua ha riferito che, secondo le autorità, sarebbero 141 gli edifici industriali danneggiati. Sono stati emessi avvisi di tornado per altre parti di Guangzhou e ci sono state notizie non confermate secondo cui un secondo evento avrebbe colpito un altro distretto della città più tardi nel pomeriggio. Nel settembre scorso, due tornado hanno ucciso 10 persone nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale.

