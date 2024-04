Il leader di opposizione Magyar chiede le dimissioni del premier e del ministro dell'Interno

Migliaia di persone hanno preso parte venerdì a Budapest a un raduno dell’opposizione in cui il leader di Ripspetto e Liberà, Peter Magyar, ha tenuto un comizio contro il primo ministro Viktor Orban e il ministro dell’interno Sandor Pinter, accusato di aver fallito nella prevenzione degli abusi dei minori nelle istituzioni statali. Un tema che ha animato il dibattito in Ungheria dopo la grazia concessa dalla presidente Katalin Novák ad aprile 2023 a un dirigente scolastico di un istituto statale per bambini,condannato a più di tre anni di carcere nel 2018. Kovak si è dimessa a febbraio. Magyar, avvocato, era membro del partito di Orban, Fidesz, da cui è uscito per fondare il movimento anti-sistema che correrà alle Europee.

