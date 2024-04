A Taipei la protesta contro un impianto nel sud dell'isola

A Taipei dimostranti hanno protestato contro una centrale nucleare nel sud di Taiwan, chiedendone la chiusura. La polizia ha arrestato circa 300 attivisti. Il paese ha 4 centrali, due in via di dismissione, una in uso e una quarta la cui costruzione è stata interrotta. I manifestanti sottolineano la pericolosità del nucleare in un paese dove sono frequenti i terremoti, anhe di forte intensità, come l’ultimo del 3 aprile.

