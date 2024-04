Nel raid è morto un civile israeliano

Il gruppo militante libanese Hezbollah ha diffuso il video del suo attacco a un convoglio militare di Tel Aviv in cui è morto un civile israeliano. Il raid è stato messo a segno con missili anticarro e proiettili di artiglieria. Lo Stato ebraico ha confermato la morte di un civile israeliano che stava lavorando sulle infrastrutture. L’attacco è avvenuto in un’area contesa conosciuta in Libano come colline di Kfar Chouba e in Israele come Har Dov. L’area fu conquistata da Israele dalla Siria durante la guerra del 1967 e fa parte delle alture di Golan siriane che Israele ha annesso nel 1981.

