Disavventura per l'ex moglie di Tom Brady

Disavventura per la supermodella brasiliana, Gisele Bündchen. La donna è stata fermata da un agente di polizia per un controllo a Surfside, in Florida. Nel video della body camera si vede l’agente che parla con la ex moglie del campionissimo NFL Tom Brady e lei che scoppia in lacrime: “Ci sono i paparazzi, cerco solo di stare lontano da loro. Sono così stanca“. L’ufficiale consiglia a Bündchen di sporgere denuncia alla polizia prima di lasciarla andare.

