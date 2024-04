I pesos sono obbligatori per i pagamenti: molti negozi non accettano carte

L’inflazione e la crisi economica affliggono la popolazione di Cuba. I pesos sono obbligatori per i pagamenti del 2023 da quando è stato introdotta dal regime una moneta virtuale, legata al dollaro, per facilitare le transazioni. Il cambio dollaro-peso è circa 1 a 120 ma al mercato nero può raggiungere i 350. Molti negozi non accettano pagamenti elettronici ma solo contante e nella capitale L’Avana si formano lunghe code agli sportelli dei bancomat per prelevare banconote.

