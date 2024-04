L'esercito di Tel Aviv prepara l'invasione di Rafah

L’esercito israeliano ha ammassato dozzine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine con la Striscia di Gaza meridionale. Potrebbero essere i preparativi per un’invasione della città di Rafah, che si trova poco oltre la frontiera con lo Stato ebraico. I carri armati e gli APC (acronimo di Armoured Personnel Carrier, trasportatore corazzato di personale) erano di stanza vicino al valico israeliano di Kerem Shalom, non distante da Rafah. Dopo oltre sei mesi di guerra, i leader israeliani affermano che Rafah sia l’ultima roccaforte di Hamas nella Striscia di Gaza dopo. Nonostante la diffusa opposizione internazionale, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso di invadere la città, situata lungo il confine egiziano, come parte del suo piano per distruggere Hamas in risposta al raid del 7 ottobre nel sud di Israele. Circa 1,4 milioni di palestinesi, più della metà della popolazione di Gaza, si sono rifugiati a Rafah. La comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, teme che un’operazione israeliana possa mettere in pericolo i civili. Israele afferma che sta preparando un piano per evacuare i civili prima di effettuare qualsiasi operazione a Rafah.

