Alejandra Marisa Rodríguez è una splendida avvocata e giornalista incoronata per la provincia di Buenos Aires: il 25 maggio gareggerà a livello nazionale

La 60enne Alejandra Marisa Rodríguez è stata incoronata Miss Universo per la provincia di Buenos Aires. La splendida avvocata e giornalista ha rotto gli stereotipi sbaragliando la concorrenza alla selezione della capitale argentina. Il prossimo 25 maggio gareggerà a livello nazionale a Miss Universo Argentina. La partecipazione di Rodríguez al concorso, quest’anno, è una testimonianza dell’impegno degli organizzatori di Miss Universo per l’inclusione. Eliminando il limite di età, in vigore dal 1958, il concorso ha infatti aperto le porte a persone di tutte le età per mostrare la propria bellezza e talento.

