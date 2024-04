Altre tre persone hanno perso la vita durante un bombardamento a Rafah

IN AGGIORNAMENTO – Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per Israele, Ucraina e Taiwan. E’ arrivata subito la replica del ministro degli Esteri dello Stato ebraico Israel Kazt che ha ringraziato Washington. Intanto prosegue il conflitto nella Striscia di Gaza: almeno tre persone sono morte durante un bombardamento a Rafah e altre quattro hanno perso la vita in un raid nel campo profughi di Nuseirat.

È di quattro morti il bilancio di un raid di Israele avvenuto vicino a una scuola nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta l’emittente Al-Jazeera, secondo cui inoltre le forze israeliane hanno usato artiglieria contro il quartiere di Zeitoun nella zona sudest di Gaza City e hanno colpito un sito ad az-Zawayda, nella zona centrale della Striscia.

Il governo della Giamaica ha annunciato di avere “preso la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina” in seguito alle preoccupazioni per la guerra di Israele a Gaza e per la “crisi umanitaria sempre più profonda” nel territorio palestinese”. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri e del Commercio giamaicano, rilanciata su X dal vice osservatore permanente palestinese presso le Nazioni unite, Majed Bamya. “La decisione è in linea con il forte impegno della Giamaica nei confronti dei principi della Carta delle Nazioni Unite, che cercano di promuovere il rispetto reciproco e la coesistenza pacifica tra gli Stati, nonché il riconoscimento del diritto dei popoli all’autodeterminazione”, afferma il ministero degli Esteri della Giamaica.

“Ringrazio il Senato degli Stati Uniti per aver approvato il pacchetto di aiuti a Israele con una schiacciante maggioranza bipartisan. Nel momento in cui ricorrono i 200 giorni dal barbaro attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, Israele e gli Stati Uniti sono uniti nella lotta contro il terrorismo, nella difesa della democrazia e dei nostri valori comuni. Il pacchetto di aiuti a Israele, che ora è stato approvato da entrambe le camere del Congresso, è una chiara testimonianza della forza della nostra alleanza e invia un forte messaggio a tutti i nostri nemici“, ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz in un post su X.

Katz ha poi ringraziato personalmente il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer e il leader repubblicano Mitch McConnell “per l’incrollabile impegno a favore della sicurezza di Israele”. “La partnership strategica tra Israele e gli Stati Uniti è indissolubile“, ha concluso il ministro degli Esteri israeliano.

I thank the U.S. Senate for passing the Israel aid package tonight with an overwhelming bipartisan majority.

As we mark 200 days to the barbaric October 7th terror attack by Hamas, Israel and the United States stand together in the fight against terrorism, defending democracy…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 24, 2024