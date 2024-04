Razzi dall'Iraq verso base coalizione a guida Usa in Siria

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 199. Nella notte diversi razzi sono stati lanciati dal nord dell’Iraq in direzione di una base della coalizione anti-jihadista a guida Usa in Siria.

Auto contro pedoni a Gerusalemme, 3 i feriti: assalitori in fuga

Sono 3 le persone rimaste ferite stamattina a Gerusalemme, dove un’auto ha investito un gruppo di pedoni in quello che la polizia ha definito un attacco terroristico. Lo riferisce il Times of Israel, citando la polizia, aggiungendo che 2 dei feriti, di 21 e 15 anni, sono stati portati in ospedale. Le ferite riportate dai 3 sono lievi. Un gran numero di agenti è stato dispiegato sul posto per individuare gli assalitori, che sono in fuga.

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso l’accaduto: nelle immagini si vede l’auto che investe un gruppo di pedoni che si trovano su un marciapiedi, poi dal veicolo scendono due uomini, uno dei quali armato, che si danno successivamente alla fuga. Secondo la polizia, l’arma si sarebbe inceppata e gli assalitori l’avrebbero gettata durante la fuga.

Due persone sono state investite a Gerusalemme da un auto e sono rimaste ferite leggermente ferite. Lo riporta il ‘Times of Israel’. La polizia ha confermato che lo speronamento è un attacco terroristico. I due aggressori coinvolti nell’attacco sono fuggiti a piedi. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti, che hanno ritrovato un mitragliatore lasciato a terra dai due sospetti terroristi in fuga.

Filoiraniani Iraq: “Attacco a Usa in Siria solo l’inizio”

L’attacco di ieri sera alla base militare Usa in Siria “è solo l’inizio”. Lo precisa, stando a quanto riporta il ‘Times of Israel’, la formazione sciita filoiraniana in Iraq, Kataib Hezhollah.

