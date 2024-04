Nato: "Daremo altri sistemi di difesa aerea oltre ai Patriot". Zelensky: "Ci dicano se siamo alleati"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 786. Arriva il primo via libera della Camera Usa agli aiuti a Kiev. Stoltenberg promette di fornire altri sistemi di difesa aerea oltre ai Patriot e Zelensky avverte: ne servono sette. Poi dice: “Scelgano se siamo davvero alleati”.

Dalla Camera primo ok su aiuti a Ucraina e Israele

Primo via libera dalla Camera degli Stati Uniti al pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per l’Ucraina, Israele e Taiwan e per il sostegno umanitario. Con 316 voti favorevoli e 94 contrari è stato superato un ostacolo procedurale, consentendo al pacchetto di poter essere votato in via definitiva dall’Aula entro la fine della settimana. Il voto di oggi rappresenta una vittoria per lo speaker repubblicano Mike Johnson, visto che l’approvazione è arrivata con il sostegno dei deputati democratici.

Zelensky: “Abbiamo bisogno di altri sette sistemi difesa Patriot”

Kiev ha bisogno “di altri sette sistemi di difesa aerea Patriot o simili. E si tratta di un numero minimo”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento video alla riunione del Consiglio Nato-Ucraina. “Possono salvare molte vite e cambiare davvero la situazione”, ha aggiunto secondo quanto si legge sul suo profilo Telegram. “Più armi a lungo raggio hanno in mano i nostri soldati, più la pace è vicina. La linea del fronte ha davvero bisogno di razzi e artiglieria a lungo raggio adesso”, ha concluso.

Zelensky: “Nato scelga se siamo davvero alleati”

“Putin deve essere riportato con i piedi per terra e il nostro cielo deve diventare di nuovo sicuro. Dipende interamente dalla vostra scelta. Scegliete se la vita abbia effettivamente lo stesso valore ovunque. Scegliete se avere un atteggiamento paritario verso tutti i partner. Scegliete se siamo davvero alleati”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento video alla riunione del Consiglio Nato-Ucraina. Il leader di Kiev ha postato il discorso sul suo profilo Telegram.

Stoltenberg: “Impegno alleati per invio nuovi aiuti difesa aerea”

“I ministri della Difesa della Nato hanno concordato di intensificare e fornire ulteriore sostegno militare, compresa una maggiore difesa aerea. La Nato ha mappato le capacità esistenti in tutta l’Alleanza e ci sono sistemi che possono essere messi a disposizione dell’Ucraina. Quindi aspettatevi presto nuovi annunci sulle capacità di difesa aerea per l’Ucraina”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Nato-Ucraina.”Accolgo con favore gli sforzi della Germania, inclusa la recente decisione di fornire un ulteriore sistema Patriot all’Ucraina.Oltre ai Patriot ci sono altri sistemi che possono essere forniti come i Samp-T”, ha aggiunto.

Blinken: “Putin crede che abbandoneremo Kiev ma non accadrà”

“Putin crede che noi perderemo la pazienza e abbandoneremo l’Ucraina, ma non succederà. Siamo pronti a mantenere gli impegni presi”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, in conferenza stampa al termine del G7 Esteri a Capri.

Tajani: “Italia farà il possibile per aiutare difesa aerea Kiev”

L’Italia “farà tutto il possibile per aiutare l’Ucraina dal punto di vista della difesa aerea. Vedremo cosa si può fare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa al termine del G7 Esteri a Capri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata