Il principe è in visita a 'Surplus to supper', un centro per la redistribuzione del cibo in eccedenza a Londra

Il principe William ha ripreso i suoi impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro alla moglie Kate Middleton. L’erede al trono britannico è in visita a un centro per la redistribuzione del cibo in eccedenza. Si tratta del ‘Surplus to supper’, che si trova nel Surrey, a Sud-ovest di Londra.

William darà una mano in cucina e aiuterà a caricare sui furgoni per le consegne i pasti. In seguito si recherà in un centro giovanile della zona ovest della capitale britannica che beneficia del servizio offerto dal centro. Il primogenito di Carlo III conferma così il suo impegno contro gli sprechi alimentari, considerato un modo per ridurre le emissioni di gas serra e assicurare cibo ai bisognosi.

