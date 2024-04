Il segretario generale della Nato al vertice dei ministri degli Esteri del G7

Jens Stoltenberg a Capri per la riunione dei ministri degli Esteri del G7 ha parlato della situazione in Ucraina incontrando i giornalisti. “Abbiamo messaggi e segnali incoraggianti dal Congresso degli Stati Uniti che voterà un pacchetto da 61 miliardi di dollari per l’Ucraina nei prossimi giorni. Se mettiamo questo insieme a tutti gli altri annunci che abbiamo visto nelle ultime settimane, sono incoraggiato dall’impegno e dalla determinazione degli alleati della Nato nel difendere l’Ucraina. Il 99% del sostegno militare all’Ucraina proviene dagli alleati della Nato ed è di vitale importanza che gli stessi sostengano e intensifichino il loro sostegno”, ha spiegato il segretario generale della Nato.

“Sul campo di battaglia – ha continuato Stoltenberg – la situazione ora è difficile. I russi si stanno spingendo lungo tutta la linea del fronte e stanno lanciando ondate di attacchi aerei contro le città, le infrastrutture e le forze ucraine. Allo stesso tempo vedo alcuni importanti segnali incoraggianti relativi a un aumento del sostegno degli alleati della Nato all’Ucraina. Proprio questa settimana abbiamo avuto nuovi annunci dalla Danimarca, i Paesi Bassi hanno annunciato altri 4 miliardi di euro per la difesa dell’Ucraina. Poi ovviamente la Germania, che ha annunciato una batteria Patriot per rafforzare le difese aeree dell’Ucraina”.

