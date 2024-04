Il figlio di Carlo III ha visitato un centro di ridistribuzione di cibo in eccedenza nel Surrey, a sud-ovest di Londra

Il principe William è tornato a svolgere le sue funzioni pubbliche per la prima volta dopo la diagnosi di cancro per la moglie Kate. Ha visitato un centro di ridistribuzione di cibo in eccedenza “Surplus to Supper” nel Surrey, a sud-ovest di Londra. Durante la visita ha dato una mano in cucina e ha aiutato a caricare i pasti preparati sui furgoni per le consegne. William ha anche sottolineando quanto gli sforzi per ridurre gli sprechi alimentari contribuiscano a ridurre le emissioni di gas serra e a nutrire le persone bisognose. Il principe si era allontanato dagli impegni pubblici dopo che la Principessa del Galles aveva annunciato il 22 marzo di essere in cura per un tipo di cancro non specificato.

