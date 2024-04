Coinvolte anche aree alla periferia di Città del Messico

Nell’ambito di un’ondata di caldo che sta facendo registrare temperature record a Città del Messico, sono scoppiati incendi boschivi nel comune di Nezahualcóyotl, alla periferia della capitale messicana, che hanno interessato almeno otto ettari di territorio. La polizia ha bloccato l’accesso all’area di Nezahualcóyotl e le autorità hanno avvertito che il fumo potrebbe dirigersi verso Città del Messico. Incendi sono scoppiati anche nei comuni di Tlalpan e Xochimilco, a sud della capitale messicana, secondo quanto riporta il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Città del Messico. Le alte temperature non hanno colpito solo la capitale, ma anche altre regioni del Paese, che stanno affrontando una forte siccità. In questi giorni sono stati segnalati incendi boschivi in almeno 20 dei 32 Stati del Messico.

