Le autorità hanno deciso un razionamento dell'acqua nella maggior parte dei quartieri

L’emergenza siccità sta colpendo la Colombia. Tra i più in difficoltà i residenti della periferia della capitale Bogotà. Le autorità hanno deciso un razionamento dell’acqua nella maggior parte dei quartieri. Gli abitanti di La Calera non ricevono nemmeno una fornitura costante di acqua corrente e si affidano alle cisterne per la distribuzione dell’acqua. Tariffe aggiuntive per chi utilizza più di 22 metri cubi d’acqua al mese e multe per gli sprechi.

