Il segretario generale delle Nazioni Unite condanna l'escalation tra Israele e Iran: "Lavoriamo per la pace"

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres chiede “massima moderazione” e allentamento della tensione dopo che l’Iran ha lanciato più di 300 droni e missili contro Israele la sera di sabato 13 aprile. Israele afferma che il 99% dei lanci sia stato intercettato. Guterres ha aperto domenica la sessione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza, dicendo che “è ora di fare un passo indietro dal baratro“. “È fondamentale evitare qualsiasi azione che possa portare a scontri militari misurati su più fronti in Medioriente. I civili stanno già sopportando il peso maggiore e pagando il prezzo più alto. E abbiamo la responsabilità condivisa di coinvolgere attivamente tutte le parti interessate per prevenire un’ulteriore escalation”, ha aggiunto. “Abbiamo la responsabilità condivisa di lavorare per la pace. La pace e la sicurezza regionale e globale vengono compromesse di ora in ora. Né la regione né il mondo possono permettersi ulteriori guerre”, ha concluso Guterres.

