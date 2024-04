La Corte Suprema statale ha ripristinato la scorsa settimana una legge che vieta quasi totalmente la pratica

Decine di persone hanno manifestato a Scottsdale, in Arizona, a sostegno dell’aborto e contro la sentenza della Corte Suprema statale, che la scorsa settimana ha ripristinato una legge del 1864 che vieta quasi totalmente la pratica, a eccezione di quando la vita della donna incinta è in pericolo. La norma del 1864 – istituita quando l’Arizona non era nemmeno uno Stato – non era più applicata dal 1973, in seguito alla sentenza “Roe v. Wade”. Sentenza che è stata cancellata due anni fa dalla Corte suprema. La decisione dei giudici statali ha scatenato la protesta dei democratici. L’Arizona potrebbe essere uno Stato decisivo alle elezioni presidenziali del prossimo novembre. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

