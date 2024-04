Benedetto Sacerdoti a LaPresse: "Speriamo in una risoluzione nel tempo più breve del conflitto"

“Oggi, come tutte le settimane, ci riuniamo per chiedere il rilascio degli ostaggi”. Così a LaPresse Benedetto Sacerdoti, rappresentante per l’Italia del Forum famiglie degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre a seguito dell’attacco di Hamas, a margine di un flash mob organizzato all’esterno della scuola ebraica a Roma dopo l’attacco sullo Stato Ebraico da parte dell’Iran con centinaia di droni e missili. “La tensione per gli avvenimenti di questi giorni è molta, così come la preoccupazione”, ha detto Sacerdoti parlando degli ultimi sviluppi della situazione in Medioriente: “Speriamo in una risoluzione nel tempo più breve possibile del conflitto e del ritorno a casa degli ostaggi”. Ha poi detto che “la notte passata è stata una notte insonne per tutti. Abbiamo tenuto i contatti con i molti familiari e amici che in questo momento sono in Israele e che hanno passato la notte nei rifugi. Vedremo cosa avverrà nei prossimi giorni, ovviamente la preoccupazione è ancora molta”.

