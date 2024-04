Il direttore Chris Wray in audizione al Congresso: "Mai così tante minacce alla sicurezza insieme"

La “preoccupazione immediata” dell’Fbi è che possa esserci un attacco negli Stati Uniti sullo stile di quello avvenuto il 22 marzo alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca, rivendicato dalla branca afghana dello Stato islamico. È l’allarme che il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, lancia giovedì in commissione alla Camera Usa, secondo quanto riportano diversi media fra cui Abc News e Fox News. “La nostra preoccupazione più immediata è che singoli individui o piccoli gruppi traggano ispirazione dagli eventi in Medioriente per compiere attacchi qui. Ma ora è sempre più preoccupante il potenziale di un attacco coordinato qui in patria, simile all’attacco dell’Isis-K che abbiamo visto nella sala concerti in Russia un paio di settimane fa”, le parole di Wray.

“Mai così tante minacce alla sicurezza insieme”

“Guardando alla mia carriera nelle forze dell’ordine, difficilmente riuscirei a pensare a un momento in cui così tante minacce alla nostra sicurezza pubblica e alla sicurezza nazionale sono state così elevate tutte insieme“, sono ancora le parole di Wray, il quale sottolinea che “questo non è un momento in cui possiamo mollare la presa“.

