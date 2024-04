Due gang rivali aprono il fuoco nei pressi di una moschea

La festa Eid al-Fitr – che segna la fine del Ramadan per i musulmani – ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Philadelfia, in Pennsylvania, dove due gang rivali hanno aperto il fuoco vicino alla moschea nel quartiere Parkside, causando tre feriti. Un uomo è stato colpito allo stomaco e una vittima minorenne ha riportato una ferita alla mano. Centinaia di persone, adulti e bambini, sono fuggite in cerca di riparo. Cinque persone sono state arrestate dalla polizia. Si tratta di una donna e quattro uomini, tra i quali un ragazzo di 15 anni che ha riportato ferite alla gamba e alla spalla quando è stato colpito dalla polizia. Le autorità sostengono che il minore avesse con sé una pistola.

