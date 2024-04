Il 17 giugno del 1994 tutte le principali tv americane seguirono in diretta la fuga dell'ex campione di football americano, accusato dell'omicidio dell'ex moglie

Era una ex star del football americano, noto anche per qualche ruolo nel cinema, O.J. Simpson, quando, nel 1994, si rese protagonista a Los Angeles di un clamoroso inseguimento in auto con la polizia, seguito in diretta tv. Era il 17 giugno 1994 e quattro giorni prima l’ex campione, Nicole Brown, fu trovata morta assieme all’amico Ronald Goldman, entrambi uccisi a colpi d’arma bianca. La sua auto, una Ford Bronco bianca, veniva seguita dalle telecamere degli elicotteri delle principali emittenti tv statunitensi, mentre sfrecciava lungo l’autostrada Interstate 405 della città americana.

A bordo della vettura c’erano O.J Simpson, che quel giorno divenne famoso in tutto il mondo, e l’ex compagno di squadra nei Buffalo Bills Al Cowlings.



