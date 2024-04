Travolti da un lastrone di neve lungo 180 metri e largo 80 metri. Due i feriti. Le vittime facevano parte di un gruppo di 17 turisti olandesi

Sono due le vittime della valanga avvenuta giovedì mattina nel Tirolo austriaco, sulle alpi dell’Ötztal. Lo conferma l’agenzia austriaca Apa. La prima vittima è stata estratta dalla neve già cadavere, la seconda è stata rianimata ma alla fine è deceduta per via delle gravi ferite riportate.

Secondo la polizia, riporta l’emittente austriaca Orf, nella zona della Martin-Busch-Huette a Vent un gruppo di 17 turisti olandesi, accompagnati da quattro guide alpine, sono stati colpiti dalla valanga a 2.500 metri di altitudine a Soelden, nel Tirolo. Quattro di loro sono stati travolti da un lastrone di neve lungo 180 metri e largo 80 metri. Due di loro non sono sopravvissuti. Una persona è stata trasportata in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell’altra persona.

Le restanti 13 persone del gruppo di appassionati di scialpinismo sono state portate a valle illese, così come le quattro guide alpine. Secondo una prima valutazione del soccorso alpino la valanga si sarebbe autoinnestata. Secondo la polizia la situazione era estremamente pericolosa per i soccorritori. Per ridurre al minimo il rischio per i soccorsi è stato necessario far saltare prima altri lastroni di neve.

