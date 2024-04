Traffico in tilt nella capitale per lo stop dei condeucenti di bus

Giornata di disagi per gli abitanti di Buenos Aires per lo sciopero indetto dai sindacati del trasporto urbano. I conducenti di bus chiedono un aumento dei salari, che sarebbe già stato concordato dai sindacati di categoria con le aziende. Il governo ha convocato i rappresentanti dei lavoratori e le compagnie per sbloccare la situazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata