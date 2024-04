Secondo la tv locale più di 3mila sono le abitazioni ancora allagate dopo l'ultima alluvione

Le autorità locali del Kazakistan hanno iniziato a far saltare le dighe artificiali costruite dagli abitanti del luogo nel tentativo di abbassare il livello dell’acqua in alcune aree colpite da un’alluvione. Secondo l’emittente televisiva KZ24, nonostante i livelli siano diminuiti, nella città di Kulsary, nel Kazakistan occidentale, più di 3.000 case sono ancora allagate. Più di 7.500 persone hanno costruito barriere temporanee, argini e riempito sacchi di sabbia per impedire all’acqua di inondare altri villaggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata