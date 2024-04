I connazionali, di età tra i 24 e i 27 anni, avrebbero abusato di una ragazza di origini brasiliane. Disposta per loro la custodia in carcere

Quattro turisti italiani sono stati arrestati nell’isola di Maiorca, in Spagna, per un presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di origini brasiliane. Per i quattro il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, secondo quanto hanno confermato fonti informate a LaPresse. La vicenda è stata ribattezzata dai media spagnoli come la ‘manada italiana’, in riferimento al noto caso di violenza sessuale di gruppo, ‘la manada’, avvenuto nel 2016 a Pamplona durante i festeggiamenti di San Fermín, che scatenò proteste di massa nel Paese iberico. Gli arrestati, secondo quanto si apprende da fonti della polizia, hanno tra i 24 e i 27 anni.

La presunta dinamica dei fatti

La vicenda è avvenuta nelle prime ore di domenica 7 aprile, tra le 2 e le 6:30 del mattino. La ragazza, ha riferito la polizia, ha incontrato uno dei quattro italiani in un locale notturno sul lungomare di Palma. I due avrebbero avuto un avvicinamento intimo e avrebbero deciso poi di recarsi nell’appartamento del giovane a Playa de Palma, dove quest’ultimo alloggiava con altri tre ragazzi. Una volta nell’appartamento, il giovane e la ragazza avrebbero avuto rapporti sessuali consensuali. Successivamente, gli altri tre amici del giovane sarebbero entrati, uno alla volta, nella stanza in cui si trovava la ragazza, e l’avrebbero aggredita sessualmente, tenendola ferma. La giovane è poi riuscita a lasciare l’appartamento prendendo il passaporto di uno degli aggressori e si è recata in taxi alla stazione della polizia nazionale dove ha spiegato quanto le era accaduto, sporgendo denuncia. Da quel momento è stato attivato il protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale, con il trasferimento della vittima in un centro medico e l’avvio di un’indagine da parte della polizia nazionale. Gli agenti hanno raccolto informazioni sull’accaduto e hanno scoperto che i quattro avevano intenzione di lasciare l’isola la domenica stessa, quindi hanno accelerato le indagini, riuscendo a identificare i ragazzi e procedendo al loro arresto. Gli investigatori hanno effettuato anche un’ispezione oculare dell’appartamento insieme alla scientifica. I fermati sono stati consegnati all’autorità giudiziaria che ieri ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso

Il Consolato generale d’Italia a Barcellona, riferiscono fonti diplomatiche, sta seguendo il caso e si è attivato anche attraverso il Console onorario a Palma, per acquisire gli elementi del caso dal tribunale locale e dalle autorità di polizia. La dinamica dell’aggressione ricorda da vicino quella che ha portato all’incarcerazione di cinque turisti tedeschi nel luglio 2023, sempre sull’isola spagnola, accusati di violenza sessuale ai danni di una giovane connazionale. A settembre, uno dei cinque è stato poi rilasciato su cauzione dopo il pagamento di 10.000 euro.

