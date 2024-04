I funzionari americani e israeliani rimangono in contatto

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che Israele non ha comunicato agli Stati Uniti alcuna data specifica per l’inizio dell’offensiva nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ma ha aggiunto che i funzionari americani e israeliani sono rimasti in contatto per cercare di assicurare che “qualsiasi tipo di grande operazione militare non provochi danni reali ai civili“.

