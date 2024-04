Presi d'assalto aerei è treni per tornare alle proprie case e celebrare l'Eid al Fitr

In Indonesia milioni di musulmani si sono messi in viaggio in vista dell’Eid al Fitr, la festa che segna la fine del mese lunare del Ramaḍan e quindi la fine del digiuno religioso. Nelle immagini presi d’assalto i treni nella capitale Giakarta. La tradizione dell’Eid del ritorno a casa è sempre accolta con grande entusiasmo da milioni di persone nel paese a maggioranza musulmana più popoloso del mondo: si prevede che quasi tre quarti della popolazione si metterà in viaggio il tradizionale esodo. Un recente sondaggio congiunto del Ministero dei Trasporti e delle Statistiche indonesiane stima che circa 193,6 milioni di persone dovrebbero spostarsi attraverso il vasto arcipelago, con circa 28 milioni di viaggiatori in partenza dall’area metropolitana di Giakarta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata