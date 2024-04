Intanto l’esercito israeliano si prepara a spostarsi a Rafah

I residenti palestinesi di Khan Younis, fuggiti dall’offensiva israeliana, sono tornati per vedere cosa restava delle loro case, dopo che l’esercito di Tel Aviv ha annunciato la fine delle operazioni militari in città. Molti speravano di poter tornare nelle loro case, ma hanno trovato una città in rovina. Gli edifici ancora parzialmente in piedi sono invivibili, con finestre e muri saltati e alcuni balconi crollati. Ma nonostante la distruzione, gruppi di sfollati palestinesi hanno tentato almeno di recuperare alcuni averi che avevano lasciato dietro di sé.

Alcuni si sono diretti a Khan Younis a piedi, altri in bicicletta o su carri trainati da asini. L’esercito israeliano ha annunciato domenica 7 aprile di aver ritirato le sue forze dalla città di Khan Younis, nel sud di Gaza, concludendo una fase chiave della sua offensiva di terra contro il gruppo militante di Hamas e portando la sua presenza di truppe nel territorio a uno dei livelli più bassi da quando è iniziata la guerra. I funzionari del Ministero della Difesa, tuttavia, hanno detto che le truppe si stanno semplicemente riorganizzando, mentre l’esercito si prepara a spostarsi a Rafah, ultima roccaforte di Hamas.

