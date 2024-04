L'evento si è svolto alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e dell'ambasciatrice del Regno Unito in Francia, Menna Rawlings

Le truppe francesi e britanniche si scambiano i ruoli per prendere parte alla cerimonia del cambio della guardia davanti all’Eliseo, a Parigi, per celebrare i 120 anni dell’Entente Cordiale. È la prima volta nella storia dell’Eliseo che le truppe straniere sono state invitate a partecipare al rituale militare. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e dell’ambasciatrice del Regno Unito in Francia, Menna Rawlings. Firmato a Londra l’8 aprile 1904, l’accordo risolse le precedenti controversie coloniali ed è visto come il fondamento dell’alleanza tra i due membri della Nato.

