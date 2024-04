Sebbene l'eruzione non rappresenti un rischio per gli esseri umani, l'isola ospita numerose specie, tra cui iguane, pinguini e cormorani

Alcune immagini dell‘eruzione in corso da poco più di un mese del vulcano ‘La Cumbre’ sull’isola di Fernandina, la terza più grande delle Galápagos. L’eruzione è iniziata il 2 marzo e l’Autorità ambientale dell’arcipelago ne sta monitorando l’attività. Sebbene l’eruzione non rappresenti un rischio per gli esseri umani, l’isola ospita numerose specie, tra cui iguane, pinguini e cormorani. Il vulcano ‘La Cumbre’ è uno dei più attivi della catena delle Galápagos, famosa in tutto il mondo per aver aiutato lo scienziato britannico del XIX secolo Charles Darwin a sviluppare la sua teoria dell’evoluzione.

