Diversi leader religiosi hanno invitato i Paesi arabi e altri a continuare a combattere per Gaza

Centinaia di indonesiani hanno tenuto una manifestazione a Giacarta, domenica, per protestare contro la guerra a Gaza. I manifestanti, che portavano cartelloni e bandiere palestinesi, hanno chiesto che Israele fermi i suoi attacchi su Gaza. Diversi leader religiosi, nei loro discorsi, hanno invitato i Paesi arabi e altri a continuare a muoversi e a combattere per salvare la Palestina. Hanno anche invitato i Paesi islamici come il Pakistan e l’Indonesia a inviare truppe a Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata