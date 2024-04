Il presidente israeliano all'inizio della riunione settimanale del gabinetto di guerra

“Ho detto chiaramente alla comunità internazionale: non ci sarà nessun cessate il fuoco senza la restituzione degli ostaggi. Non succederà”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione rilasciata all’inizio della riunione settimanale del gabinetto di guerra. “Questa è la politica del governo israeliano e accolgo con favore il fatto che l’amministrazione Biden abbia chiarito l’altro giorno che questa è ancora la sua posizione”, ha aggiunto.

