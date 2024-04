Il ministro degli Esteri ha incontrato l'omologo israeliano

“Sono soddisfatto perchè ho avuto una risposta assolutamente positiva“. Lo detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine di un bilaterale con il suo omologo israeliano Israel Katz e di una riunione operativa sull’iniziativa italiana ‘Food for Gaza’. “Ho trovato molta disponibilità”, ha aggiunto Tajani, “anche dal fatto che mi abbia detto ‘va bene faccio partecipare un nostro rappresentante al tavolo di lavoro tecnico’. Questo “vuol dire che c’è una volontà non soltanto a parole durante un incontro politico ma che c’è una volontà di aiutare l’Italia e le organizzazioni delle Nazioni perché possano inviare più materiale possibile”, ha concluso Tajani. “Ho ribadito che noi non siamo assolutamente favorevoli all’attacco a Rafah ma allo stesso tempo siamo per la liberazione immediata di tutti gli ostaggi senza condizioni”.

