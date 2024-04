È la prima volta in sette anni che la capitale accoglie l'evento ad aprile

Migliaia di turisti hanno sfidato il clima freddo per vedere la fioritura dei ciliegi a Tokyo, che nella capitale giapponese sono sbocciati più tardi del previsto a causa dei recenti cali di temperatura. I visitatori si sono alternati per scattare foto nei luoghi più famosi lungo il fiume e il fossato della capitale e ammirare i famosi fiori, conosciuti localmente come “sakura“. La folla si è radunata il giorno dopo che l’Agenzia meteorologica giapponese ha annunciato che gli alberi di sakura a Tokyo erano in piena fioritura 13 giorni dopo rispetto allo scorso anno. È la prima volta in sette anni che Tokyo accoglie la piena fioritura dei sakura ad aprile.

