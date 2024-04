Il sisma di magnitudo 4.7 ha causato anche una breve interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell'Onu,

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York e nell’area di Boston e Filadelfia. Il sisma ha causato una breve interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, riunito per discutere sulla situazione in Medio Oriente. Nelle immagini di una telecamera di sicurezza all’interno di un appartemento a circa 8km dall’epicentro, per la scossa cadono alcuni quadri dalla parete. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata