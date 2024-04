Si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle persone rimaste intrappolate

È salito ad almeno 12 morti a Taiwan il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito l’isola. Due corpi sono stati ritrovati nel Parco Nazionale di Taroko, un’attrazione turistica famosa per il suo terreno aspro e montuoso nella contea di Hualien, a circa 150 chilometri da Taipei. Almeno altre 4 vittime sono state trovate in questo parco. Le autorità non hanno ancora verificato l’identità delle ultime vittime. I soccorritori stanno cercando una famiglia di 5 persone che è rimasta intrappolata per una frana seguita al sisma.

