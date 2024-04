Foto di archivio

Lo ha rilevato l'autorità norvegese per la sicurezza nucleare e le radiazioni

Livelli molto bassi di iodio radioattivo (l-131) sono stati rilevati in Norvegia, presso la stazione di filtraggio dell’aria a Tromsø, nel nord del Paese scandinavo. Lo ha comunicato la Direzione per la radioprotezione e la sicurezza nucleare norvegese (Dsa), specificando che le concentrazioni misurate non comportano rischi per l’uomo e per l’ambiente. Non è nota però l’origine di queste radiazioni.

Le misurazioni sono state effettuate nella settimana dal 21 al 26 marzo 2024. La Dsa è l’autorità competente in Norvegia per la sicurezza nucleare, tutti gli usi delle radiazioni, per le radiazioni naturali e per la contaminazione radioattiva nell’ambiente e dispone di diverse stazioni di misurazione in tutto il paese con monitoraggio continuo per poter rilevare la radioattività nell’aria sopra la Norvegia.

