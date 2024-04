La Russia attacca varie regioni ucraine con missili e droni

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 772. La Russia attacca varie regioni ucraine con missili e droni, provocando esplosioni in particolare in quella di Odessa.

Otto persone ferite in regione russa Rostov dopo caduta drone Kiev

Otto persone sono rimaste ferite nella regione russa di Rostov in seguito alla detonazione di un ordigno esplosivo posizionato su uno dei droni ucraini abbattuti dalla contraerea di Mosca. Lo ha scritto su Telegram il governatore regionale Vasily Golubev. Lo riporta Ria Novosti. “I feriti sono stati portati all’ospedale distrettuale, dove ricevono cure mediche, ha affermato.

Yermak: “Per noi è momento critico”

“Il problema per noi è il tempo”, “vorrei sottolineare che ora è un momento critico. È molto importante che il pacchetto venga approvato questo mese”. Lo ha detto Andriy Yermak, capo di Gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Politico, riferendosi al pacchetto di aiuti Usa al vaglio del Congresso. “Nel frattempo ci sta costando delle vite e spero vivamente che venga approvato questo mese perché l’Ucraina si sta avvicinando a un momento critico”, ha detto. E ancora: “Sappiamo che Putin sta preparando una nuova ondata di mobilitazione e riteniamo che nuove operazioni di controffensiva da parte dei russi potrebbero iniziare alla fine di maggio o all’inizio di giugno. Naturalmente, dobbiamo essere pronti a questo”. Poi un nuovo appello: “Abbiamo ancora bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea perché senza questi è impossibile difendere le nostre città”.

Distrutti 6 aerei russi in attacco su regione Rostov

L’Ucraina avrebbe effettuato con successo un attacco all’aeroporto di Morozovsk nella regione russa di Rostov, a seguito del quale sarebbero stati distrutti almeno 6 aerei. Lo riporta Unian citando fonti informate. In particolare si tratterebbe di bombardieri Su-24, Su-24M e Su-34 che la Russia utilizza per sganciare bombe aeree guidate sulle posizioni delle forze armate in prima linea e sulle città ucraine.

Intercettati oltre 40 droni Kiev su regione russa Rostov

I funzionari della difesa di Mosca affermano che l’Ucraina ha lanciato più di 40 droni sulla regione russa di Rostov, in quello che sembra essere uno dei suoi più grandi attacchi aerei dall’inizio della guerra. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che 44 droni sono stati “intercettati e distrutti” venerdì nel distretto di Morozovsky, a più di 100 chilometri dal confine. Secondo i funzionari, l’attacco ha danneggiato una sottostazione elettrica. I media russi hanno riferito che vicino alla città di Morozovsk c’è un campo d’aviazione militare, ma non è chiaro se fosse l’obiettivo dell’attacco.

Massiccio attacco russo su regione Sumy, no feriti

Le forze russe hanno attaccato sei insediamenti nella regione di Sumy con artiglieria, missili, droni e colpi di mortaio. Lo riporta il Kiev Independent citando l’amministrazione militare locale. Sono state prese di mira le comunità di Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Putyvl, Esman e Seredyna-Buda. Non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili. La città di Bilopillia, 16mila abitanti prima della guerra, è stata quella che ha subito il maggior numero di attacchi.

Abbattuti nella notte 13 droni lanciati da russi

Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con 5 missili e 13 droni shahed. “Tutti i droni sono stati abbattuti”.Lo ha affermato l’aeronautica di Kiev su Telegram. Le regioni interessate dall’attacco sono state quelle di Zaporizhzhia, Odessa e Dnepropetrovsk.

Raid aereo con droni su Odessa, esplosioni nella regione

Una serie di esplosioni sono state avvertite durante un raid aereo con droni nella regione di Odessa, in Ucraina. Lo riferisce Ukrinform, riportando l’emittente pubblica Suspilne.”Si segnalano esplosioni nella regione di Odessa”, si legge nel messaggio divulgato dall’emittente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata