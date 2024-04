Decine di voli all’aeroporto di Sydney sono stati cancellati o ritardati

Forti piogge hanno colpito parti del sud-est dell’Australia, innescando allarmi di inondazioni, con i residenti invitati a evitare gli spostamenti in auto non necessari. Un avviso di maltempo è stato emesso per una vasta area della costa dello Stato del Nuovo Galles del Sud e per parti della costa meridionale dello Stato del Queensland. Su Sydney sono caduti oltre 10 centimetri di pioggia in pochissime ore, con temporali ancora più intensi in arrivo. Decine di voli all’aeroporto di Sydney sono stati cancellati o ritardati e anche i servizi ferroviari della città hanno subito ritardi. Il premier del Nuovo Galles del Sud, Chris Minns, ha avvertito i residenti di prestare massima attenzione nelle prossime 24-48 ore.

