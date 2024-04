Le cause dell'incidente sono al vaglio dei funzionari

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa della caduta della sezione di una gru da un edificio nel centro di Fort Lauderdale, in Florida. Le squadre di lavoratori erano sul punto di montare la gru durante la costruzione di un grattacielo quando una sezione allestita per aumentare l’altezza del macchinario si è staccata, secondo quanto riferito dal capo dei vigili del fuoco di Fort Lauderdale. Un operaio edile è precipitato con la sezione della gru, morendo sul colpo.

La sezione della gru è caduta su un ponte vicino, danneggiando almeno due veicoli, mentre la gru stessa è rimasta fissata all’edificio. Un uomo e una donna che erano a terra sono rimasti feriti. Trasportati in un vicino ospedale, sono in condizioni stabili. Un’altra persona è stata soccorsa sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il ponte è stato danneggiato dalla caduta di una sezione della gru. La carreggiata sarà chiusa a tempo indeterminato finché non verrà riparata. Anche il fiume che scorre sotto il ponte è stato chiuso al traffico marittimo. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei funzionari. Un’inchiesta è stata aperta anche dall’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro e dai vigili del fuoco di Fort Lauderdale. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

