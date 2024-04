Ha caricato e ribaltato l'auto sulla quale la donna si trovava

Nel parco nazionale di Kafue, in Zambia, un elefante maschio ha ucciso una turista americana di 80 anni durante un safari ribaltando l’auto su cui questa si trovava. Lo riportano i media internazionali, e l’impressionante video dell’aggressione è diventato virale su internet. Secondo quanto riporta Sky News, la tragedia è avvenuta lo scorso 30 marzo. La donna si trovava in auto intorno alle 9:30 del mattino insieme ad altre sei persone tra cui una guida quando il loro veicolo è stato “inaspettatamente caricato” dall’animale. L’elefante ha inseguito a gran velocità il mezzo prima di raggiungerlo e ribaltarlo. Altre quattro persone sono state ferite ma, fortunatamente, non sarebbero in gravi condizioni.

NEW: American tourist killed after an enraged bull elephant attacks a safari truck in the Kafue National Park in Africa.

The elephant reportedly separated from the herd to chase the vehicle traveling about 25 mph.

The elephant caught up to the vehicle and charged, flipping the… pic.twitter.com/Sy3t6JoA4S

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 3, 2024