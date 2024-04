Il gruppo centrista non è stato in grado di reclutare una personalità per sfruttare l'insoddisfazione nei confronti di Biden e Trump

Il gruppo centrista americano No Labels ha annunciato che non schiererà un candidato alle presidenziali di novembre dopo che gli strateghi dell’organizzazione bipartisan non sono stati in grado di reclutare una personalità disposta a sfruttare la diffusa insoddisfazione nei confronti del presidente Joe Biden e di Donald Trump, i due principali candidati rispettivamente per democratici e repubblicani. “No Labels ha sempre detto che avremmo offerto la nostra scheda elettorale solo se fossimo riusciti a identificare candidati con un percorso credibile per vincere la Casa Bianca”, ha dichiarato in una nota Nancy Jacobson, Ceo del gruppo. “Non è emerso alcun candidato di questo tipo, quindi la linea d’azione responsabile è che ci ritiriamo”. No Labels aveva raccolto decine di milioni di dollari da un elenco di donatori tenuto segreto. Anche se la sua decisione deluderà gli elettori che cercano una terza opzione potenzialmente praticabile, il ritiro sarà un sollievo per i democratici che a lungo hanno accusato il gruppo di finire per aiutare Trump. A riportate la decisione di No Labels il Wall Street Journal.

