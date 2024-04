Secondo le autorità locali non ci sarebbero feriti

Un traghetto con più di 100 persone a bordo ha preso fuoco questa mattina al largo della costa della Thailandia meridionale, costringendo i passeggeri a gettarsi in mare per sfuggire alle fiamme. Il traghetto era partito mercoledì sera dalla provincia costiera di Surat Thani e stava per arrivare a Koh Tao, una popolare destinazione turistica a un centinaio di chilometri dalla costa del Golfo di Thailandia, quando è scoppiato l’incendio. Secondo le autorità locali non ci sarebbero feriti.

