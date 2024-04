L'esercito ha emesso un avviso alle imbarcazioni per segnalare il rischio di "caduta di frammenti"

L’esercito della Danimarca ha annunciato che un guasto a un missile su una nave della Marina ha provocato la chiusura dello spazio aereo e delle rotte di navigazione vicino allo stretto Grande Belt. Lo riferisce la Bbc, spiegando che l’Autorità marittima nazionale ha emesso un avviso alle imbarcazioni avvertendo di evitare parte del Grande Belt a causa del rischio di “caduta di frammenti di missili” e chiedendo alle navi di gettare l’ancora se necessario. Un’esercitazione navale è iniziata nell’area lo scorso marzo e terminerà venerdì, ricorda la Bbc.

Il problema durante un test

L’esercito danese ha dichiarato che il problema con il missile si è verificato “durante un test obbligatorio in cui il lanciamissili è attivato e non può essere disattivato”. Ha dunque aggiunto che “finché il lanciamissili non viene disattivato, c’è il rischio che il missile possa sparare e volare a pochi chilometri di distanza“. L’allarme riguarda un’area a sudovest della città di Korsor, circa 4 km a sud del ponte Great Belt che attraversa lo stretto. Il ponte è rimasto aperto al traffico.

