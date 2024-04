Pechino invia un messaggio di cordoglio ai "connazionali colpiti dal disastro"

Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha espresso la preoccupazione di Pechino per il terremoto che ha interessato Taiwan e inviato un messaggio di cordoglio ai “connazionali di Taiwan colpiti dal disastro”. Ha aggiunto che la Cina è disposta “a fornire assistenza in caso di catastrofe”. Lo riporta il Global Times.

