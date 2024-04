E' l'ennesimo tassello nella costruzione di un arsenale che potrebbe minacciare i Paesi rivali di Pyongyang

La Corea del Nord ha dichiarato oggi di aver testato un nuovo missile ipersonico a raggio intermedio alimentato con propellenti solidi, in una nuova dimostrazione militare che sta approfondendo lo stallo nucleare con i paesi vicini e gli Stati Uniti. Con il presunto successo del test, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che il suo Paese ha acquisito la capacità di costruire sistemi a combustibile solido e a capacità nucleare per missili di tutte le gittate, ennesimo tassello nella costruzione di un arsenale che potrebbe minacciare i Paesi rivali di Pyongyang in Asia e in America.

