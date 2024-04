La 54enne era stata arrestata per il possesso di un coltello

Una donna cilena di 54 anni dopo essere stata arrestata per il possesso di un coltello ha rubato la pistola a una guardia di sicurezza privata e ha sparato ferendo 3 persone. È successo a Santiago del Cile all’ingresso del mercato di Lo Valledor. I feriti, tra cui il cameraman di una rete televisiva cilena, sono stati portati in ospedale ma non risultano in pericolo di vita. Secondo le autorità la donna era probabilmente ubriaca. L’episodio è successo nel giorno in cui il mercato ha lanciato un provvedimento pilota che richiedeva un documento attestante l’identità per l’ingresso.

