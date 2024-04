Bloccate 1.600 persone nella comunità costiera di Big Sur

Un pezzo di corsia della Highway 1 è crollato nell’oceano in seguito alle forti piogge del fine settimana, bloccando ben 1.600 persone nella comunità costiera di Big Sur. Il cedimento ha costretto gli automobilisti a percorrere una sola corsia di un tratto panoramico dell’iconica autostrada californiana. Il crollo è avvenuto sabato nei pressi del Rocky Creek Bridge, a circa 27 chilometri a sud di Monterey, e il traffico è rimasto bloccato per chilometri in entrambe le direzioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata